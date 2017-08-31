Экономика

18:49 31.08.2017

Гройсман рассчитывает на принятие в сентябре устава Фонда энергоэффективности

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что устав Фонда энергоэффективности, как и положение о его наблюдательном совете, будет утверждено в сентябре текущего года.

"Уже в сентябре, как ожидается, будет утвержден устав Фонда и положение о его наблюдательном совете", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины по результатам телефонного разговора премьера с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марошем Шефчовичем.

В нем отмечается, что члены набсовета будут избраны на отдельном конкурсе, к которому будут привлекать представителей Европейского Союза и международных финансовых организаций.

"Мы также благодарны за предыдущее решение Еврокомиссии выделить EUR50 млн на поддержку Фонда энергоэффективности и рассчитываем на завершение всех переговорных формальностей уже до конца года. Со своей стороны могу заверить, что правительство продолжит реформы в сфере энергоэффективности, чтобы в следующем году мы смогли получить дополнительную финансовую помощь ЕС в объеме еще EUR50 млн", - приводит пресс-служба слова В.Гройсмана.

Он также выразил благодарность другим участникам проекта финансирования Фонда, а именно правительству Германии, Международной финансовой корпорации (IFC) и Всемирному банку.

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