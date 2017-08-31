Экономика

18:29 31.08.2017

Курс гривни на межбанке в четверг снизился до 25,685 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 25,685 грн/$1 с 25,59 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,67 -25,7 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в четверг продал $44,3 млн по курсу 25,68 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $53,3 млн по курсу от 25,5 грн/$1 до 25,72 грн/$1. Поскольку все заявки были удовлетворены по одному курсу, средневзвешенный курс по итогам аукциона равен курсу продажи – 25,68 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 25,694 грн/$1 с 25,5795 грн/$1. Торговый оборот составил $452,98 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$348,1 млн.

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