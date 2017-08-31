"Энергоатом" в 2018г планирует инвестировать в повышение безопасности 5,17 млрд грн

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" в 2018 году планирует инвестировать в повышение безопасности энергоблоков АЭС 5,166 млрд грн (без НДС) кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom), что составляет 32,4% от общего объема инвестпрограммы-2018.

Об этом говорится в обнародованном на сайте компании протоколе обсуждения инвестиционной программы на 2018 год.

В целом НАЭК рассчитывает на утверждение инвестиционной программы на следующий год в размере 15,952 млрд грн, источниками которой помимо кредитных средств ЕБРР и Euratom должны послужить прибыль (8,915 млрд грн) и амортизационные отчисления (1,871 млрд грн).

Ключевыми направлениями инвестпрограммы являются повышение безопасности, надежности и эффективности, а также продление сроков эксплуатации энергоблоков (10,973 млрд грн), новое строительство (3,364 млрд грн, в т.ч. объектов соцсферы – 0,112 млрд грн), физическая защита ядерных установок (0,33 млрд грн) и другие капвложения (1,049 млрд грн).

Как сообщалось, первоначально Комплексная (сводная) программа повышения безопасности энергоблоков (КсППБ) украинских АЭС, которая софинансируется ЕБРР и Euroatom, была утверждена на 2012-2017 гг., но в сентябре 2015 года Кабмин продлил сроки ее выполнения до 2020 года. При этом объем ее финансирования первоначально оценивался в 12,453 млрд грн, но в 2013-м он был увеличен до 16,751 млрд грн (все - без НДС).

КсППБ утверждена Кабинетом министров Украины 7 декабря 2011 года. В программу, разработанную "Энергоатомом" и согласованную Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины, включены все мероприятия предыдущей программы по повышению безопасности и дополнительные "постфукусимские" мероприятия, разработанные по результатам "стресс-тестов", проходивших на украинских АЭС с учетом уроков аварии на японской АЭС Фукусима.

Программа устанавливает объем мероприятий по повышению безопасности, которые должны быть реализованы на каждом энергоблоке АЭС.

Реализация программы позволит привести уровень безопасности украинских атомных блоков в соответствии с самыми высокими международными требованиями, а также обеспечит выполнение в полном объеме международных обязательств Украины по повышению безопасности действующих АЭС.

"Энергоатом" является оператором всех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует Запорожскую, Южно-Украинскую, Ривненскую и Хмельницкую станции, оснащенные водо-водяными энергетическими реакторами, общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.