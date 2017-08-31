Курс гривни к концу текущего года может снизиться до 28,5 грн/$1, считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

"Если система координат будет сохраняться такой же, как есть, то мне кажется вполне логичным, что мы увидим к концу года самую низкую из прогнозируемых фондом Блейзера на этот год планку курса - 28,5 грн/$1. Наш прогноз был 30 грн/$1 (±) 5% в зависимости от развития ситуации. Но сейчас факторов неизвестности более чем достаточно, включая и сотрудничество с МВФ, и соответственно проведение структурных реформ в стране, и закачка прямых иностранных инвестиций. Домашнее задание все еще остается огромным", - сказал О.Устенко на пресс-конференции в четверг.

По его оценке, летнее существенное укрепление курса гривни является просчетом в тактике Национального банка Украины (НБУ), которому следовало бы более активно выкупать валюту с рынка для пополнения золотовалютных резервов.

"Мне казалось бы, что была бы правильной тактика НБУ насколько это возможно активно выкупать валюту и создавать себе собственную подушку безопасности, увеличивая золотовалютные резервы страны, а не купить около $300 млн на протяжении летнего периода", - сказал он, напомнив о том, что до конца года стране предстоят выплаты по внешнему долгу в размере $1 млрд, в 2018-2019 гг.- $10 млрд.

Эксперт полагает, что после назначения нового главы НБУ курсовая политика регулятора может измениться. "Я думаю, что как только будет новый глава НБУ, произойдут какие-то подвижки в плане того, как НБУ нужно действовать на аукционах, и вообще что-то делать с курсом", - сказал он.

По оценке О.Устенко, инфляция по результатам года может превысить отметку в 12%.