Слушания по иску Татарстана к Украине по "Укртатнафте" ожидаются в марте 2018г

Слушания в Гааге (Нидерланды) по иску Республики Татарстан и его министерства земельных ресурсов и имущественных отношений к Украине относительно ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) ожидаются в марте 2018 года.

Об этом говорится в тендерной документации Министерства юстиции Украины, которое 30 августа заключило договор с Winston & Strawn LLP (Франция) на сумму $875 тыс. для предоставления услуг юридического консультирования и представительства.

Татарстанская сторона считает, что Украина нарушила межправительственное соглашение между странами о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года из-за якобы незаконного восстановления в должности главы правления "Укртатнафты" Павла Овчаренко и незаконных решений украинских судов о лишении министерства его пакета акций в обществе.

По состоянию на конец августа 2017 года осуществляется обмен письменными пояснениями сторон.

Как сообщалось, "Укртатнафта" создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к ОАО "Татнефть", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" и бизнесмену Александру Ярославскому.

В 2008 году, арбитражное разбирательство против Украины в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций из-за ситуации вокруг "Укртатнафты" начала "Татнефть".

В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. В том же году Украина инициировала производство в Апелляционном суде Парижа с целью отмены этих двух арбитражных решений, заявив, что состав арбитража не обладал компетенцией для рассмотрения спора, а один из арбитров не соответствовал требованиям независимости и беспристрастности. Апелляционный суд Парижа в конце 2016 года оставил в силе два арбитражных решения, обязывающих Украину выплатить ПАО "Татнефть" $112 млн, а также проценты.

При этом "Татнефть" обратилась с заявлениями о признании и выполнении арбитражного решения в суды США (Округ Колумбия), Великобритании (Лондон) и РФ (Москва).