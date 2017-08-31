Паромная линия с использованием паромов "Укрзализныци" может быть открыта в 2018г

Паромная линия с участием частного партнера и использованием паромов "Герои Шипки" и "Герои Плевны", находящихся на балансе ПАО "Укрзлизныця", может быть запущена в работу в 2018 году, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян после встречи с бизнесом в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в четверг.

В ходе встречи он также сообщил, что уже год как утверждена концепция Украины и Грузии о создании совместного предприятия с участием частного партнера для использования указанных паромов, которые должны курсировать из Черноморска.

Он добавил, что "Укрзализныця" пока отремонтировала только один паром и ремонтирует второй.

Как сообщалось, ранее бывший тогда главой "Укрзализныци" Александр Завгородний сообщал о получении на баланс ПАО паромов "Герои Шипки" и "Герои Плевны", находящихся в аренде судоходной компании "Укрферри" (Одесса).

Как отмечал в ноябре 2016 года глава "Укрзализныци" Войцех Балчун, один из двух указанных паромов может начать работу уже в январе 2017 года. До этого член правления "Укрзализныци" Марек Залесный сообщал о намерении в начале 2017 года выпустить на линию Одесса - Грузия указанные паромы после ремонтных работ.

Позже, в декабре того же года, В.Балчун сообщил, что "Укрзализныця" изучает возможность применения "Герои Шипки" и "Герои Плевны" на международных паромных линиях. По его словам, паромы не числятся на балансе ПАО: формально они - на балансе Фонда госимущества Украины, но находятся в хозведении "Укрзализныци". В феврале-2017 В.Балчун заявил о намерении передать оба парома в бербоут-чартер.

В мае 2017 года стало известно, что Азербайджанское Каспийское морское пароходство не исключает возможности покупки или аренды железнодорожных паромов "Герои Шипки" и "Герои Плевны".

По словам председателя правления азербайджанской компании Рауфа Валиева, правительство его страны поставило перед предприятием задачу наладить сотрудничество с Украиной в части скорейшей реализации проекта "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТКТМ).