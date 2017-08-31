Странам Балтии не удалось договориться об общем рынке СПГ

Трем странам Балтии пока не удалось договориться о создании регионального рынка сжиженного природного газа (СПГ): Латвия отложила принятие решения до следующего года, запросив во вторник дополнительную информацию о возможном соглашении.

Литва собирается предложить Эстонии продолжать диалог в двустороннем формате, однако это снижает шансы на получение финансовой помощи Евросоюза, сообщает BNS.

"На встрече премьер-министров (11 августа - ИФ) я сказал, что переговоры завершены, была принята во внимание их (Латвии - ИФ) просьба, чтобы принять решение в кабинете министров. Так что непринятие решения (правительством Латвии - ИФ) - это негативная позиция, затягивание процесса, и мы - правительство - начинаем "план Б", - сказал С.Сквярнялис журналистам после заседания литовского правительства.

На вопрос, означает ли это, что судно-газохранилище Independence будет выкуплено у норвежской компании Hoegh LNG в 2024 году без финансовой помощи Евросоюза, С.Сквярнялис ответил, что детали будут разъяснены позже.

По мнению премьера, поскольку Латвия не поддержала соглашение об общем рынке СПГ, вероятность получить европейское финансирование мала, однако еще нужно обсудить это с Эстонией - первая встреча с представителями этого государства должна состояться в Варшаве 5 сентября.

Глава компании Klaipedos nafta (оператор терминала СПГ в Клайпеде) Миндаугас Юсюс со своей стороны заявил, что выбор альтернативы будет зависеть от правительства. Однако, по его словам, одна из возможностей - претворить в жизнь прежнюю идею выкупить судно-резервуар Independence на заимствованные средства.

Советник литовского премьера по внешней политике Дейвидас Матуленис отметил, что предстоит поиск путей, как обеспечить финансовую помощь ЕС для выкупа терминала СПГ при заключении Литвой соглашения только с Эстонией.

"К сожалению, нам не удалось достигнуть соглашения. Если будет нужно, то мы можем предоставить (Латвии - ИФ) информацию, но на сегодняшний день имеет место резервация времени со стороны Латвии по поводу этого проекта и, возможно, нам нужно будет думать с эстонцами, что делать дальше. Без всяких сомнений, вопрос о выкупе терминала все равно будет на повестке дня", - сказал BNS советник премьера.

По словам советника, пока сложно ответить, будет ли Еврокомиссия трактовать соглашение всего двух государств как региональное, которое необходимо для получения финансовой помощи для газовой инфраструктуры.

Однако Д.Матуленис заверил, что если Латвия все же примет решение присоединиться к соглашению, она будет принята.

По его информации, правительство пока не получало официальный ответ из Латвии - больше информации должно быть на следующей неделе, когда премьер С.Сквярнялис встретится в Варшаве с премьерами Латвии и Эстонии.

В 2015 году Klaipedos nafta объявила конкурс на привлечение банковских займов на сумму 300 млн евро, однако в прошлом году конкурс был остановлен, так как кабинет министров Литвы стал вести переговоры с Еврокомиссией о возможной финансовой помощи для выкупа судна-газохранилища. Согласно расчетам, объем финансовой помощи ЕС мог бы составить 100-150 млн евро.

Hoegh LNG предоставляет судно-резервуар Independence в аренду вместе с командой, оказывает услуги по надзору за ним, операционные услуги. В соответствии с подписанным в марте 2012 года договором с Hoegh LNG, плата за аренду судна в день составляет $189 тыс., в год - $68,9 млн, а за 10 лет - $689 млн. Предполагается, что Klaipedos nafta сможет выкупить судно через 10 лет с начала его эксплуатации в 2014 году.