Экономика

14:23 31.08.2017

ГКАУ должно стать мощным проектным учреждением – Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) должно стать мощным проектным учреждением, а не посредником между государственным бюджетом и отраслевыми предприятиями.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров Украины, в четверг премьер-министр Украины Владимир Гройсман и секретарь СНБО представили нового главу ГКАУ - Павла Дегтяренко, который победил на открытом конкурсе.

По словам А.Турчинова, особое внимание необходимо уделить решению проблем отрасли, в частности убыточности предприятий, и внедрению механизмов привлечения инвестиций. И первым шагом в этом направлении может стать политика правительства в направлении создания профильных концернов и научно-производственных объединений.

"Александр Турчинов подчеркнул, что сегодня должна измениться сама роль Космического агентства. Ведомство превратиться из посредника между государственным бюджетом и отраслевыми предприятиями в мощное проектное учреждение", - говорится в сообщении.

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