Конкурс по отбору главы правления и членов НС "Укрзализныци" должен быть объявлен до 1 октября

Конкурс по отбору председателя правления ПАО "Укрзализныця", а также отбору членов его наблюдательного совета должен быть объявлен до 1 октября, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе встречи с бизнесом в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) в четверг.

По его словам, также в ПАО должны быть назначены члены правления, к которым у бизнеса не будет вопросов, откуда взяли этих людей

Министр также сообщил, что завтра, 1 сентября координационный комитет во главе с вице-премьером рассмотрит график этих конкурсов и через неделю Кабмин может назначить "адекватных членов правления".

В.Омелян добавил, что это увеличивает шанс того, что предложение "Укрзализныци" о повышении тарифов на грузоперевозки на 22,5% с 1 октября будет одобрено.

Кроме того, министр инфраструктуры не исключил шанса стать руководителем "Укрзализныци" его действующего главы наблюдательного совета, а также исполняющего обязанности главы правления после ухода Войцеха Балчуна – Евгения Кравцова.

"От него зависит, как он этот шанс использует: станет реформатором или Балчуном-2", - добавил министр.

Ранее В.Омелян сообщал, что 1 сентября под председательством первого вице-премьера Степана Кубива в помещении Кабинета министров состоится предварительное заседание номинационного комитета, на котором должны быть определены четкие дедлайны относительно того, когда начнется процедура избрания нового руководителя "Укрзализныци" и ее наблюдательного совета.

Как сообщалось, 9 августа, открывая заседание Кабинета министров в Киеве, премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун подал заявление об отставке по личным обстоятельствам. Тогда же на заседании члены правительства удовлетворили поданное заявление.

В.Омелян положительно оценил решение правительства об увольнении В. Балчуна и добавил, что приветствует работу правоохранительных органов по расследованию итогов деятельности руководства УЗ.

"Сейчас Генеральная прокуратура и другие правоохранительные органы расследуют около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением. Кроме того, Балчун фактически самоустранился от выполнения обязанностей задолго до своего увольнения", - процитировала тогда В.Омеляна пресс-служба Мининфраструктуры.