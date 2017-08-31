Сервис такси Uber начал работу в Виннице

Международная технологическая компания Uber, создатель одноименного мобильного приложения для вызова автомобилей, 31 августа 2017 года начала работу в Виннице, жители и гости города могут воспользоваться сервисом uberX, цены на поездки с которым начинаются от 20 грн.

Как сообщила пресс-служба сервиса, стоимость поездки с uberX в Виннице рассчитывается по формуле: 11 грн за подачу автомобиля и 5,5 грн за каждый километр в пути. Минимальная стоимость поездки ‒ 20 грн. Пользователи в Виннице могут оплатить поездки с Uber как наличными, так и при помощи зарегистрированной в приложении банковской карты, данные которой полностью защищены.

После окончания каждой поездки пользователь получает на адрес электронной почты квитанцию, которая будет содержать информацию о месте подачи автомобиля, маршруте, карте поездки, данные о водителе и детализацию стоимости.

Uber подчеркивает, что предлагает один из самых эффективных методов контроля качества услуг – рейтинги, построенные на основе обратной связи от пассажиров и водителей. Еще до начала поездки пользователь получает информацию о водителе: его имя, фотографию, телефон, марку и номер машины, рейтинг. Кроме того, мобильное приложение Uber позволяет отслеживать маршрут в режиме реального времени и, при желании, поделиться им с друзьями или родными.

Винница стала седьмым город Украины, где представлен сервис Uber, после Киева, Одессы, Львова, Днепра, Харькова и Запорожья.

Uber – международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей с персональным водителем. Приложение работает в более чем 460 городах 77 стран мира. В Украине сервис Uber доступен с 2016 года.