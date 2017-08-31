Экономика

13:00 31.08.2017

Украине и Литве необходимо увеличить годовой товарооборот до $1 млрд - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что задачей Украины и Литвы является увеличение товарооборота между странами до $1 млрд в год.

"Мы хотели бы поставить задачу выйти на уровень нашей взаимной торговли в $1 млрд", - сказал премьер в ходе встречи со спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом (Viktoras Pranckietis) в Киеве в четверг.

При этом он отметил, что нынешний уровень товарооборота является также значительным.

По словам премьера, Украина благодарна Литве за поддержку на международной арене и за поддержку воинов антитеррористической операции.

За 6 месяцев 2017 года товарооборот между Украиной и Литвой составил $432,6 млн.

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