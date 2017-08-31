СЕТАМ продает права требования на ТРЦ "Атмосфера" и Ramada Encore Kiev

Государственное предприятие (ГП) "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) выставило на продажу права требования по кредитным договорам и договорами обеспечения, залогом по которым, в частности, является столичный торгово-развлекательный центр "Атмосфера" и административно-гостиничный центр Ramada Encore Kiev, сообщается в релизе предприятия.

Согласно информации на сайте СЕТАМ, аукцион назначен на 18 сентября.

Стартовая цена лота составляет 1,9 млрд грн.

"Этот лот самый крупный за всю историю предприятия", - цитирует пресс-служба генерального директора СЕТАМ Виктора Вишнева.

Кроме того, залогом по данным договорам определены также офисный дом по ул. Владимирский спуск, 4 в Киеве, 40 земельных участков общей площадью 97,51 га в пгт Козин (Киевская обл.) и двухуровневая автостоянка площадью 17,5 тыс. кв. м по Столичному шоссе, 103 в Киеве.