Экономика

11:25 31.08.2017

СЕТАМ продает права требования на ТРЦ "Атмосфера" и Ramada Encore Kiev

Государственное предприятие (ГП) "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) выставило на продажу права требования по кредитным договорам и договорами обеспечения, залогом по которым, в частности, является столичный торгово-развлекательный центр "Атмосфера" и административно-гостиничный центр Ramada Encore Kiev, сообщается в релизе предприятия.

Согласно информации на сайте СЕТАМ, аукцион назначен на 18 сентября.

Стартовая цена лота составляет 1,9 млрд грн.

"Этот лот самый крупный за всю историю предприятия", - цитирует пресс-служба генерального директора СЕТАМ Виктора Вишнева.

Кроме того, залогом по данным договорам определены также офисный дом по ул. Владимирский спуск, 4 в Киеве, 40 земельных участков общей площадью 97,51 га в пгт Козин (Киевская обл.) и двухуровневая автостоянка площадью 17,5 тыс. кв. м по Столичному шоссе, 103 в Киеве.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ФГИ продал блокпакет "ДТЭК Днипроэнерго" по стартовой цене

Минэнергоугля Украины рекомендовало повысить цену угля госшахт на 10% с 1 сентября

Кабмин назначил главой ГКАУ главного конструктора ГКБ "Южное"

Платежный баланс Украины в июле-2017 сведен с дефицитом $285 млн

ФГИ получил по две заявки на блокпакеты акций "ДТЭК Днипроэнерго" и "ДТЭК Днипрооблэнерго"

ПОСЛЕДНЕЕ

Syngenta изучает возможность инвестпроекта по утилизации пестицидов в Украине

"Милкиленд" в I полугодии 2017г получила почти EUR1,6 млн чистой прибыли

Цены на нефть слабо снижаются после падения накануне

Новым CEO Uber стал Дара Хосровшахи

"Авангард" во ІІ-кв. 2017г сократил чистый убыток в 4,3 раза

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog4500.html
РЕКЛАМА