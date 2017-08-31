Экономика

09:40 31.08.2017

"Авангард" во ІІ-кв. 2017г сократил чистый убыток в 4,3 раза

Чистый убыток агрохолдинга "Авангард" (холдинговая компания – Avangardco Investments Public Limited) в апреле-июне 2017 года составил $6,66 млн, что в 4,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Согласно отчету компании на сайте Лондонской фондовой биржи в четверг, выручка за апрель-июнь сократилась на 17% - до $20,55 млн по сравнению со вторым кварталом 2016 года, валовой убыток вырос почти в 2 раза - до $10,6 млн, операционный убыток сократился в 1,9 раза - до $14,22 млн.

Показатель EBITDA за апрель-июнь 2017 года был отрицательным и составил $10,18 млн против отрицательного показателя в $22,56 млн за аналогичный период 2016 года.

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Интерфакс-Украина
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