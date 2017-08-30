Минэнергоугля прогнозирует снижение доли ГК ТЭС в структуре производства э/э в сентябре на 3,5 п.п.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует снижение доли выработки электроэнергии энергогенерирующими компаниями ТЭС (ГК ТЭС) в сентябре 2017 года до 38,4% по сравнению с 41,9% в августе.

Согласно прогнозному балансу ОЭС Украины на сентябрь, производство электроэнергии в стране в следующем месяце ожидается на уровне 11,671 млрд кВт-ч, в частности ГК ТЭС – 4,482 млрд кВт-ч, АЭС – 5,61 млрд кВт-ч (доля 48,1% против 46,6% - в августе), теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и когенерационных установок – 0,667 млрд кВт-ч (5,7%), ГЭС (в т.ч. по "зеленому тарифу") – 0,479 млрд кВт-ч (4,1%), ГАЭС – 0,143 млрд кВт-ч (1,2%), альтернативными источниками (СЭС, ВЭС и др.) – 0,17 млрд кВт-ч (1,5%), блок-станциями – 0,12 млрд кВт-ч (1%).

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Ожидаемое потребления (брутто) электроэнергии в Украине в сентябре составит 11 млрд кВт-ч, экспорт – 0,47 млрд кВт-ч, потребление ГАЭС в насосном режиме кВт-ч.ном режиме – 0,201 млрд.

Как сообщалось, производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-июле 2017 года увеличилось на 1,9% (на 1 млрд 715,1 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 90,07 млрд, потребление (брутто) – на 1,1% (на 955,2 млн кВт-ч), до 86 млрд 12,3 млн кВт-ч, экспорт – на 43% (на 1 млрд 58,6 млн кВт-ч), до 3 млрд 518,8 млн кВт-ч.