Во Львове с 1 сентября возрастет стоимость проезда в электротранспорте

Исполком Львовского городского совета принял решение, что стоимость проезда в городском электротранспорте с 1 сентября возрастет с 2 до 3 грн, стоимость льготного билета возрастет с 1 грн до 1,5 грн.

"Экономически обоснованна цена проезда составляет 3,7 грн – при такой цене предприятие не было бы убыточным. Исполком утвердил стоимость 3 грн, потому что мы понимаем платежеспособность жителей и неудобство оплаты при цене 3,7 грн", - сказал заместитель городского головы Львова Сергей Бабак журналистам в среду.

По его словам, тариф не пересматривали почти 3 года. За это время возросли расходы на зарплату и стоимость электроэнергии. Если в 2015 году убытки ЛКП "Львовэлектротранс" составили 51 млн грн, то в 2016 году они увеличились на 10 млн, а по результатам текущего года могут достигнуть 78 млн грн.

"Рост стоимости проезда позволит сэкономить до конца года 8 млн грн",- подчеркнул С.Бабак