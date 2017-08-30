Экономика

15:18 30.08.2017

Порошенко ожидает снижения цены на автогаз в середине сентября

Президент Украины Петр Порошенко ожидает снижения цены на автогаз в середине сентября и заявляет о необходимости увеличения его производства внутри страны.

"Мы ждем результаты на протяжении 2-3 недель и уже во второй половине сентября поставили задачу, уверен, что она будет выполнена, относительно снижения цены на сжиженный газ и привлечения к ответственности тех, кто допустил нарушения, если соответствующие факты будут установлены", - сказал он.

По словам главы государства, к проверкам возможного использования монопольного положения на этом рынке привлечены Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), Национальная полиция и Генеральная прокуратура.

"Будут проверены все поставщики газа, и если будет обнаружен факт получения монопольно высокой прибыли, то те, кто это допустил, будут оштрафованы", - отметил глава государства.

П.Порошенко также отметил неприемлемой зависимость от поставок автогаза из РФ, которая ведет гибридную войну против Украины. В связи с этим, по его мнению, необходимо увеличивать производство автогаза внутри страны.

"Мы должны наладить собственное производство сжиженного газа и те заблокированные объемы из РФ должны быть компенсированы украинским производством", - добавил он.

Как сообщалось, средние розничные цены на сжиженный углеводородный газ в Украине в период с 1 по 30 августа выросли в 1,5 раза – с 10,92 грн/литр до 16,17 грн/литр.

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