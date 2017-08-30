Украина разрешила перевозить днем скоропортящиеся грузы при температуре свыше 28°C

краина сняла запрет на дневные перевозки при температуре свыше 28°C транспортными средствами массой свыше 24 тонны и нагрузкой на ось свыше 7 тонн опасных и скоропортящихся грузов, живых животных и птиц, а также перевозки в случае чрезвычайных ситуаций.

Соответствующие поправки в порядок осуществления габаритно-весового контроля (ГВК) Кабинет министров Украины внес своим постановлением на заседании в среду, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Как отмечается в пояснительной записке к документу, доля таких перевозок составляет около 5% от общего объема.

Одним из аргументов для снятия такого запрета указано отсутствие подобного ограничения в государствах Европейского Союза.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян также сообщил, что поправки позволят водителям применять международный сертификат взвешивания, предъявление которого избавит их от весового контроля.

Среди других изменений – унификация ГВК путем исключения положений о проведении предварительного и точного ГВК, а также введение временного ограничения в 1 час для проведения ГВК одного транспортного средства.