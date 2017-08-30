Кабмин открыл возможность ликвидации ГАХК "Днепровский машзавод"

Кабинет министров Украины разрешил ликвидацию Государственной акционерной холдинговой компании "Днепровский машиностроительный завод" (ГАХК "ДМЗ", Днепр) после исключения из ее уставного капитала 100%-го госпакета акций единственной входящей в ее состав компании – ПАО "Конструкторское бюро "Днепровское", тогда как на сегодня ликвидация ГАХК была возможна только после продажи КБ.

Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании в среду, внеся изменения в свое распоряжение от 12 сентября 2011 года, которым была предусмотрена ликвидация ГАХК "ДМЗ" только после продажи госпакета акций КБ "Днепровское", исключенного из ее уставного капитала.

В то же время, отмечается в записке, на сегодня ПАО "КБ Днепровское" остается в Перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации, т.е. продать этот госпакет пока невозможно.

В связи с этим правительство разрешило ликвидацию ГАХК "ДМЗ" не после продажи, а после исключения 100% КБ "Днепровское" из уставного капитала ГАХК "ДМЗ".

В документе отмечается, что на сегодня в состав ГАХК "ДМЗ" входит только КБ "Днепровское" (согласно законодательству, в холдинг должно входить не менее двух компаний), при этом она является финансовым холдингом, не ведет хоздеятельность, за ней не закреплен земельный участок. В 2015 году чистый финрезультат холдинга составил 20 тыс. грн, в 2016 году – 21 тыс. грн.

ГАХК "ДМЗ" создана указом президента Украины в ноябре 1995 года с целью развития единого научно-технического и производственного комплекса для разработки, производства и внедрения современных образцов отечественных систем и средств связи.

Изначально в его состав входили ПАО "Днепровский машзавод" – тогда единственный в Украине производитель электронного оборудования для автоматических телефонных цифровых станций системы С-32, и КБ "Днепровское".