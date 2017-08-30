"Киевстар" поддерживает обязательную регистрацию абонентов

Мобильный оператор "Киевстар" поддерживает законодательную идею обязательной регистрации для абонентов, однако критикует соответствующий законопроект "Об электронных коммуникациях" и настаивает на изменениях его положений.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", об этом журналистам сообщил президент компании Петр Чернышов в Киеве в среду.

"Мы хотим, чтобы был какой-то временный промежуток, за который спокойно мы это зарегистрируем - и для существующей базы, и для того, чтобы начать регистрировать новых людей, покупающих сим-карты", - сообщил он.

Кроме того, по словам П.Чернышова, оператор будет настаивать, чтобы регистрация проводилась без бумаг.

"Если люди понесут свои паспорта, а мы будем снимать с них копии, где-то хранить, то мы просто погибнем. Существует много других способов регистрации", - отметил он.

Президент "Киевстара" подчеркнул, что указанный законопроект не решает ни первой, ни второй проблемы.

"Поэтому мы за идею, но против тех деталей, которые в данном законе", - резюмировал он, добавив, что в случае начала регистрации абонентов им не стоит переживать, что затраты на регистрацию будут возложены на них.

Ранее, в феврале 2017 года, П.Чернышов уже критиковал данный документ, указывая на так называемую "спешку" в сроках регистрации абонентов.

Он также отмечал, что регистрация абонентов обойдется оператору примерно в 260 млн грн, которые можно было бы инвестировать в развитие новых технологий.

Тогда же он говорил, что законопроект также содержит негативную для бизнеса норму о влиянии регулятора на розничные цены на телеком-услуги, а также норму, предусматривающую, что согласие на передачу абонентских данных нужно подписывать оффлайн.

П.Чернышов призывал депутатов провести публичное обсуждение документа на базе профильного комитета Верховной Рады или телеком-комитета Американской торговой палаты.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор мобильной связи, обслуживавший на конец июня этого года 26,1 млн абонентов.

Акционеры "Киевстар" – международная группа Veon Ltd. (ранее – VimpelCom ltd). Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ.