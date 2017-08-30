Данилишин призывает НБУ к коррекции модели концентрации целей денежно-кредитной политики исключительно на таргетировании инфляции

Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин считает целесообразным коррекцию применяемой в настоящее время модели концентрации целей денежно-кредитной политики исключительно на таргетировании инфляции.

"… Когда в политике НБУ мы отдаем однозначный приоритет инфляционному таргетированию, при этом воздействуем преимущественно на инфляцию спроса. Но разве стоит сбрасывать со счетов тот факт, что инфляция издержек производства в условиях высокозатратной экономики Украины в идеале также требует некоего регулирования? Ведь высокие издержки формируются на всех стадиях производства в нашей стране. Может ли Нацбанк эффективно регулировать данный процесс? Скорее, нет. И это служит достаточным поводом для того, чтобы задуматься о коррекции ныне применяемой модели целеполагания, состоящей в концентрации целей денежно-кредитной политики исключительно на таргетировании инфляции", - написал он в своей статье в издании "Новое время".

При этом он отметил, что проводимая денежно-кредитная политика не должна замыкаться в пределах выполнения тактических задач, таких как обеспечение низких темпов инфляции и достижение стабильности национальной валюты. "Нацбанк не должен абстрагироваться от решения проблем стратегического долгосрочного характера, таких, как содействие экономическому росту и повышению уровня занятости населения, а также структурная перестройка украинской экономики, направленная на повышение удельного веса инновационных отраслей", - полагает Б.Данилишин.

По его мнению, денежно-кредитная политика не может существовать в отрыве от макроцелей экономической политики страны и в настоящее время крайне важно не преследование краткосрочных количественных показателей, а создание предпосылок для устойчивого развития экономики Украины. При этом Нацбанк, как независимый орган, должен владеть правом на проведение дискреционной денежно-кредитной политики, то есть допускать возможность оперативной и гибкой реакции на временные изменения экономической конъюнктуры.

"Жесткая кредитно-денежная политика, даже если она обеспечивает реальный успех в обуздании инфляции, сдерживает деловую активность, и, в конечном итоге, не способствует росту экономики. Роль кредитно-денежной политики в нашей стране не должна сводиться к созданию предпосылок для экономического роста в виде только лишь низких и контролируемых Нацбанком темпов роста цен, а также предсказуемого уровня процентных ставок. Это важно, но этого недостаточно. Принимая во внимание сферу ответственности и пределы компетенций НБУ, мы не должны дистанцироваться от решения проблем восстановления устойчивого и быстрого экономического роста", - полагает Б.Данилишин.

По его оценке, анализ успешного зарубежного опыта показывает: Украине необходимо запустить такой механизма развития, который, опираясь на внутренние финансовые ресурсы, важной составляющей которых является банковское кредитование, будет стимулировать точки экономического роста.

При этом он выделил пять групп таких точек экономического роста. Первая - поддержка тех отраслей экономики Украины, которые длительное время являются ключевыми и при этом имеют долгосрочный (сельское хозяйство) или среднесрочный (черная металлургия, химическая промышленность) экспортный потенциал. Вторая - предприятия военно-промышленного комплекса. Третья - предприятия инфраструктуры и энергетики. Четвертая - отрасли экономики, способные обеспечить импортозамещение. Пятая - те пока еще немногочисленные украинские предприятия, которые уже могут или потенциально способны производить продукцию, соответствующую уровням пятого и шестого технологического укладов.

Б.Данилишин полагает, что обеспечение поддержки этих точек экономического роста за счет мер денежно-кредитной политики даст мультипликативный эффект развития как для экономики в целом, так и для банковской системы Украины, в частности.