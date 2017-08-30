Кабмин утвердил новые размеры денежного обеспечения военным с 2018 года

Кабинет министров Украины утвердил новые размеры денежного обеспечения для военнослужащих Вооруженных сил Украины и других силовых ведомств с 1 января 2018 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Это решение значительно повысит и социальную защиту военнослужащих и социальную справедливость. Мы уходим от того, что денежное обеспечение военнослужащих будет состоять как раньше: 10-15% то, с чего идет на пенсию и 17 надбавок, которые являются непрозрачными и неэффективными", - сказал министр обороны Украины Степан Полторак в ходе заседания в среду.

По словам министра, схема денежного обеспечения военных не менялась десятки лет, а доплаты за звания - со времен СССР.

Проект решения подготовлен на выполнение поручений президента и премьера, при участии руководителей силовых ведомств.