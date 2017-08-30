Кабмин назначил своим представителем в Раде депутата Денисенко

Кабинет министров Украины на заседании 30 августа намерен назначить своим представителем в Верховной Раде депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Вадима Денисенко, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы сегодня примем решение относительно представителя правительства в Верховной Раде. Мы провели консультации с коллегами-членами правительства и приняли решение, что это будет народный депутат Украины Вадим Денисенко", - сказал премьер в ходе заседания правительства в среду.

Он добавил, что сам В.Денисенко согласен на такое назначение и готов помогать в коммуникации парламента и правительства.