Экономика

11:48 30.08.2017

Кабмин назначил своим представителем в Раде депутата Денисенко

Кабинет министров Украины на заседании 30 августа намерен назначить своим представителем в Верховной Раде депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Вадима Денисенко, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы сегодня примем решение относительно представителя правительства в Верховной Раде. Мы провели консультации с коллегами-членами правительства и приняли решение, что это будет народный депутат Украины Вадим Денисенко", - сказал премьер в ходе заседания правительства в среду.

Он добавил, что сам В.Денисенко согласен на такое назначение и готов помогать в коммуникации парламента и правительства.

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Интерфакс-Украина
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