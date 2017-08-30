Кабмин уменьшил оклад генпрокурора

Кабинет министров Украины установил размер должностного оклада генерального прокурора в сумме 37 тыс. грн, первого заместителя – 34 тыс. грн, заместителя – 32 тыс. грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное постановление среди принятых правительством без обсуждения.

Согласно проекту решения, имеющемуся в распоряжении агентства, правительство установило вышеуказанные размеры окладов и одновременно отменило норму, согласно которой оклад генпрокурора ранее составлял 18,5 минимальных заработных плат (на сейчас 59,2 тыс. грн), первого зама – 15,8 минимальных зарплат (50,56 тыс. грн), зама – 14,8 минимальных зарплат (47,36 тыс. грн).

Вместе с тем, Кабмин увеличил оклады других должностных лиц прокуратуры: начальника департамента генеральной прокуратуры с около 3,6 тыс. грн до 10 тыс. грн; заместителя главного военного прокурора и замначальника департамента – с около 3,4 тыс. до 9,7 тыс. грн. Такой же оклад установлен для заместителя руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Правительство также увеличило оклад старшего следователя и следователя по особо важным делам с около 3 тыс. грн до 7,5 тыс. грн и с 2,2 тыс. грн до 7,1 тыс. грн, соответственно.

Увеличены и должностные оклады прокурорам областей с 3-3,3 тыс. грн до 8,7-9,4 тыс. грн в зависимости от области.

Следователям областных прокуратур - с 1,6 тыс. до 5,66 тыс. грн

Кроме того, Кабмин увеличил надбавки прокурорам за классные чины: государственного советника юстиции Украины с 160 грн до 3,2 тыс. грн, госсоветника юстиции 1 класса – со 150 грн до 3 тыс. грн, 2-го класса – 145 грн до 2,8 тыс. грн, 3-го класса – с 140 грн до 2,6 тыс. грн, старшего советника юстиции – с 135 грн до 2,4 тыс. грн, советника юстиции – с 130 грн. до 2,2 тыс. грн, младшего советника юстиции – с 125 грн до 2 тыс. грн, юриста 1-го класса – с 120 грн. до 1,8 тыс. грн, 2-го класса – 115 грн до 1,6 тыс. грн, 3-го класса – 110 грн до 1,4 тыс. грн.