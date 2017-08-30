Гройсман рассчитывает на принятие Радой в сентябре пенсионной реформы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что Верховная Рада примет проект пенсионной реформы во втором чтении в сентябре текущего года и определил еще четыре приоритетные реформы.

"Мы рассчитываем на то, что эта реформа будет принята уже в сентябре украинским парламентом", - сказал премьер в ходе заседания правительства в Киеве в среду.

По словам В.Гройсмана, в случае принятия Верховной Радой в сентябре данного законопроекта во втором чтении уже с октября станут возможными реализация реформы и повышение пенсий.

Он отметил, что приоритетными с точки зрения правительства для принятия парламентом являются также образовательная, медицинская реформы, электронные доверительные услуги и международные стандарты финансовой отчетности.

В.Гройсман подчеркнул, что последние две реформы позволят повысить инвестиционную привлекательность Украины.

"Мы считаем, что есть порядка 50 законопроектов, которые возможно принять в парламенте уже этой осенью, которые в значительной мере поменяют ситуацию в стране в лучшую сторону", - сказал премьер.

В.Гройсман также отметил необходимость внесения изменения в законодательство, которые приведут к росту экономики и улучшению инвестиционного климата в Украине.

"Необходимо значительно изменить законодательство, усилить ответственность по защите интеллектуальной собственности", - сказал премьер.

По его словам, в сфере деятельности парламента – законотворчество для эффективного управления государственной собственностью, вопросы приватизации, эффективность государственных финансов, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, защита экологии и сельское хозяйство, также децентрализация, реформа государственной службы.