UTC близка к покупке Rockwell Collins за $30 млрд

Американский инжиниринговый концерн United Technologies Corp. (UTC) находится на завершающей стадии переговоров о покупке производителя авиационного электронного оборудования Rockwell Collins почти за $30 млрд с учетом задолженности, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Окончательные условия сделки пока не согласованы, однако стороны стремятся завершить переговоры до начала следующей недели.

По словам одного из лиц, знакомых с ходом переговоров, цена акции Rockwell Collins составит около $140 в рамках поглощения. На закрытие основной сессии 29 августа курс акций компании равнялся $130,74, капитализация составляла $21,2 млрд. Нетто-задолженность Rockwell Collins оценивается в $7 млрд.

Акции Rockwell подорожали на 40% с начала 2017 года, одной из причин стали слухи об интересе UTC к компании.

Поглощение Rockwell еще больше повысит значимость UTC в качестве поставщика компонентов для ведущих аэрокосмических концернов мира - Boeing и Airbus. Кроме того, после этой сделки концерн может рассмотреть вариант с выделением авиационного оборудования в независимую компанию, отмечает WSJ.

Среди производителей авиационных компонентов продолжается активная консолидация - сделка UTC и Rockwell Collins будет уже третьей менее чем за год. Несколько месяцев назад Rockwell завершила поглощение B/E Aerospace, производящей предметы интерьера для салонов и санузлов самолетов, за $8,6 млрд. Ранее в этом году французский поставщик авиационных двигателей Safran договорился о покупке французского производителя компонентов Zodiac за 8,7 млрд евро (включая долг).

UTC объединяет ряд компаний, поставляющих продукцию и услуги для аэрокосмической и строительной отраслей: производителя лифтов и эскалаторов Otis, авиадвигателей Pratt & Whitney, систем жизнеобеспечения Hamilton Sundstrand, кондиционеров и отопительных систем Carrier, подразделение разработки средств пожарной безопасности UTC Fire & Security, энергомашиностроительное подразделение UTC Power. Предприятия компании работают примерно в 70 странах.

United Technologies Aerospace Systems входит в топ-20 поставщиков компонентов для всех основных авиалайнеров и Boeing, и Airbus.

Штат UTC по всему миру насчитывает более 200 тыс. человек, годовая выручка превышает $57 млрд.