Экономика

09:38 30.08.2017

Доллар достиг максимума за 2 недели в паре с иеной

Доллар в среду дорожает по отношению к евро, поднимаясь с минимума более чем за 2,5 года, а также растет в паре с иеной, достигнув самой высокой отметки за две недели.

Ослабление напряженности на Корейском полуострове и повышение доходности US Treasuries оказывают поддержку доллару и рисковым активам. Внимание инвесторов переключилось на американскую экономику - в среду будут обнародованы пересмотренные данные о ВВП США во II квартале, в четверг - о расходах и доходах потребителей, в пятницу - доклад о состоянии рынка труда в августе.

Евро к 9:26 кв 30 августа стоил $1,1951 по сравнению с $1,1972 на закрытие североамериканского рынка во вторник.

Курс доллара к иене составил 110,05 иены/$1 против 109,71 иены/$1 по итогам предыдущей сессии. Евро в паре с японской нацвалютой подорожал до 131,53 иены со 131,35 накануне.

Согласно прогнозу экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, оценка роста экономики США во II квартале будет повышена с 2,6% до 2,8% благодаря пересмотру роста потребительских расходов с повышением - с 2,8% до 3%.

Число рабочих мест в США в августе, вероятно, увеличится на 179 тыс. после подъема на 209 тыс. в июле. Уровень безработицы, как прогнозируют эксперты, останется на отметке 4,3%.

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