Экономика

09:46 30.08.2017

Китай обязуется строго выполнять санкции в отношении КНДР

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай привержен строгому выполнению санкций, наложенных СБ ОООН на Северную Корею.

Министр заверил журналистов в среду, что КНР будет "в полном объеме и до конца" следовать требованиям соответствующих резолюций Совбеза.

Он также обещал, что китайская сторона совместно с другими членами СБ ООН будет разрабатывать ответ на последний пуск Пхеньяном баллистической ракеты, пролетевшей над территорией Японии.

"Мы дадим необходимый ответ", - сказал он, отметив, что КНР вынуждена принимать меры против дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе.

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Интерфакс-Украина
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