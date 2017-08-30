Китай обязуется строго выполнять санкции в отношении КНДР

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай привержен строгому выполнению санкций, наложенных СБ ОООН на Северную Корею.

Министр заверил журналистов в среду, что КНР будет "в полном объеме и до конца" следовать требованиям соответствующих резолюций Совбеза.

Он также обещал, что китайская сторона совместно с другими членами СБ ООН будет разрабатывать ответ на последний пуск Пхеньяном баллистической ракеты, пролетевшей над территорией Японии.

"Мы дадим необходимый ответ", - сказал он, отметив, что КНР вынуждена принимать меры против дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе.