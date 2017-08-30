Европейские индексы упали до минимума за полгода из-за геополитических рисков
Фондовые индексы стран Западной Европы резко снизились по итогам торгов во вторник после того, как пуск северокорейской ракеты напугал инвесторов.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 1%, до 368,42 пункта. Индикатор опустился до минимального уровня с середины февраля.
Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,87%, французский CAC 40 - на 0,94%, германский DAX - на 1,46%.
Как сообщалось, КНДР совершила очередной запуск баллистической ракеты. Ракета пролетела за 15 минут около 2,7 тыс. км и вошла в воздушное пространство Японии. В ходе полета максимальная высота составляла 550 км.
Спустя несколько часов после запуска Южная Корея провела учения с имитацией бомбардировки своих вооруженных сил на северо-востоке страны, а власти Японии назвали действия КНДР "беспрецедентной угрозой миру и безопасности в регионе".
Также во вторник стало известно, что темпы роста ВВП Франции во II квартале по сравнению с предыдущим тремя месяцами были подтверждены на уровне 0,5%, как и ожидалось. Однако оценка роста французского ВВП в годовом выражении неожиданно была пересмотрена с 1,8% до 1,7%.
Потребительские расходы во Франции увеличились в июле на 0,7% относительно июня и на 2,1% в годовом выражении. Подъем в годовом выражении оказался максимальным с ноября.
Опережающий индекс потребительского доверия в ФРГ на сентябрь вырос до максимума почти за 16 лет - 10,9 пункта по сравнению с 10,8 пункта в августе, свидетельствуют данные исследовательской организации GfK, которая рассчитывает этот показатель. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали сохранения показателя на уровне 10,8 пункта.
Акции страховых и перестраховочных компаний Европы подешевели, поскольку аналитики прогнозируют убытки из-за урагана и наводнения в Техасе. Британские страховщики Lancashire Holdings, Hiscox и Beazley потеряли более 2,3% капитализации каждый, германский Allianz - 1,7%, перестраховщики Munich Re и Swiss Re - 1,5% и 1,7% соответственно.
Цена бумаг Royal Dutch Shell уменьшилась на 0,9% после того, как компания сообщила о протекающей крыше хранилища нефтепродуктов в Хьюстоне, пострадавшего от урагана "Харви".
Котировки акций норвежской Statoil снизились на 1%, поскольку запасов газа, обнаруженных на месторождении Корпфьель в Баренцевом море, недостаточно, чтобы оправдать его разработку.
Вместе с тем золото подорожало на 1%, превысив $1320 за тройскую унцию впервые в этом году. Акции производителей драгметаллов выросли в цене: Randgold - на 4,7%, Fresnillo - на 2,6%.
Капитализация германской медиакомпании ProSiebenSat.1 Media SE упала на 14% после того, как компания ухудшила прогноз прибыли на третий квартал.