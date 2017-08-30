Киев. 29 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Мобильный оператор "Киевстар" объясняет отказ от ряда тарифов их непопулярностью, в связи с чем пользователи этих тарифов с 1 сентября будут переведены на новые.

"Есть ряд устаревших контрактных тарифных планов, где условия не удовлетворяют актуальных потребностям клиентов. Эти тарифные планы не пользуются популярностью, поэтому они закрываются. Клиентам предложен переход на актуальные тарифы из действующей линейки, где больше мобильного интернета, смс и голосового трафика", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора.

Так, согласно сообщению "Киевстара", 1 сентября 2017 года прекращают действовать тарифные планы Киевстар Комфорт 35, Киевстар БЕЗЛИМ 35, Свободный Киевстар 35, Киевстар Комфорт 50, Киевстар БЕЗЛИМ 50, Киевстар Комфорт 55, Свободный Киевстар 55, Киевстар Комфорт 75, Киевстар Комфорт 70, Киевстар БЕЗЛИМ 70, Киевстар Комфорт 95, Киевстар БЕЗЛИМ 100, Киевстар Комфорт 100, Киевстар Комфорт 130, XXL, Неограниченный Эксклюзивный, Неограниченный Легкий +, Неограниченный Простор, Киевстар Комфорт 400, Киевстар Комфорт 400+.

В связи с этим 1 сентября 2017 абоненты указанных тарифных планов бесплатно и автоматически будут переведены на другие тарифные планы. Абоненты пакетов Киевстар Комфорт 35, Киевстар БЕЗЛИМ 35, Свободный Киевстар 35, Киевстар Комфорт 50 будут переведены на пакет Все за 70+.

Абоненты пакетов Киевстар БЕЗЛИМ 50, Киевстар Комфорт 55, Свободный Киевстар 55, Киевстар Комфорт 75, Киевстар Комфорт 70, Киевстар БЕЗЛИМ 70, Киевстар Комфорт 95 перейдут автоматически на пакет Все за 110.

Те, кто пользовался пакетами БЕЗЛИМ 100, Киевстар Комфорт 100, Киевстар Комфорт 130 будут переведены на пакет Все за 175.

Абоненты пакета XXL, Неограниченный Эксклюзивный перейдут на пакет Все за 250, а абоненты услуг Неограниченный Легкий + на пакет Все за 350.