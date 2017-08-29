СБУ сообщила о подозрении представителям "РусАл" за уничтожение ЗАлК в интересах РФ

Следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры сообщили о подозрении 9 членам международной преступной группировки, в том числе 3 россиянам, которые подозреваются в умышленном уничтожении целостного производственного комплекса Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК) в интересах конкурентов из России.

"Единственный в Украине производитель первичного алюминия с 2006 года целенаправленно уничтожался в интересах российских производителей металла. Для реализации махинации в 2006-2008 годах заказчики сформировали организованную группу из представителей российской компании "РусАл", бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан", - говорится в сообщении СБУ на ее сайте во вторник.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в СБУ, среди подозреваемых – совладелец "РусАл", известный российский бизнесмен Олег Дерипаска.

Ведомство уточняет, что сначала аффилированные с российскими бизнесменами структуры приобрели контрольный пакет акций ЗАлК, а затем под руководством российских кураторов обеспечили уничтожение его основных производственных мощностей. В 2009 году, они, в частности, остановили рудотермические печи и основные производственные участки электролизного производства, что привело к повреждению и последующему полному уничтожению оборудования, отмечает СБУ.

Украинские правоохранители добавляют, что через два года участники группировки обеспечили передачу дочернего предприятия ЗАлКа - Глуховского карера кварцитов – компаниям, аффилированным с ОК "РусАл", а перед возвращением комбината государству в 2015 году за грубые нарушения приватизационных обязательств активизировали уничтожения предприятия.

"Они, в частности, осуществили расконсервацию и ликвидацию основных фондов ЗАлКа, что привело к разрушению завершенного цикла производства конечной продукции предприятия. Для окончательного уничтожения стратегического комбината злоумышленники демонтировали и вывезли с территории ценное оборудование, а ликвидное оборудование цеха алюминиевой катанки передали компании, подконтрольной российским бизнес-структурам", - говорится в релизе СБУ.

Согласно ему, по заключению экспертов, в результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму свыше $39 млн и более 100 млн грн.

Следователи СБУ по результатам расследования уголовного производства объявили о подозрении девяти членам организованной группировки в совершении преступлений, предусмотренных статьями 113, 191, 255 и 364 Уголовного кодекса Украины.

"Один из фигурантов дела содержится под стражей, бывший директор завода - под личным обязательством, среди подозреваемых трое граждан России. Следствие продолжается", - указывает спецслужба.

Источник в СБУ уточнил, что среди подозреваемых также экс-руководитель ЗАлК Иван Лищук, основатель ООО "Евромаш" и ООО "Днипроинмет" В.Сирко, двое граждан Кипра.

В спецслужбе утверждают, в частности, что в 2014-2015 годах представители "РусАла" через решение набсовета ЗАлК вывели из эксплуатации, демонтировали и реализовали по цене, которая была почти вдвое ниже цены металлолома, оборудование электролизного цеха комбината, а полученные средства в полном объеме перевели на счета иностранных компаний, контролируемых "РусАл".

Помимо того в период 2009-2014 годов под руководством Алексея Арнаутова, занимающего сейчас должность директора по новым проектам "РусАл", как куратора ЗАлК от "РусАл", был остановлен и уничтожен комплекс по производству глинозема, добавили в СБУ.

Согласно ее данным, в настоящее время представители "РусАл" в судебном порядке инициировали признание задолженности "ЗАлК" в сумме около $174 млн перед контролируемыми российской компанией оффшорами Judson Trading Limited и Velbay Holdings Limited, которую в СБУ считают фиктивной.

В СБУ указали, что результаты расследования стали основаниями для введения президентом Украины в конце апреля этого года санкций по отношению к ОК "РусАл", Judson Trading Limited, А.Арнаутову, киприоту Христодоулоу Стелиосу, членам набсовета ЗАлК Сергею Черневскому и Яне Тихоновой (оба – граждане РФ).

Приватизация ЗАлКа состоялась в 2004 году, когда покупателем указанного пакета стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.

В многолетних судебных тяжбах украинские суды вынесли вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в государственную собственность. Во исполнение данного решения акции были переданы Фонду госимущества только в июне 2015 года. В настоящее время ФГИ готовит этот пакет к повторной приватизации, признавая большие сложности с его продажей из-за созданного экс-владельцем комбината крупного долга перед самим собой.

В свою очередь, "дочки" "РусАла" Emergofin B.V. и Velbay Holdings Ltd. после проигрыша в украинских судах 25 октября 2016 года обратились в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров с запросом относительно начала арбитражного процесса против Украины, подав требование о компенсации инвестиций в ЗАлК.

По данным предприятия на конец 2016 года, в собственности ФГИ находится 68,00949% акций ПАО "ЗАлК", у компании Velbay Holding Ltd. - 29,53629% акций.

Российской компании в Украине принадлежит также Николаевский глиноземный завод (НГЗ).

Ранее ЗАлК выпускал около 100 тыс. тонн алюминия в год и являлся единственным в Украине производителем первичного алюминия. В частности, в 2007 году было выпущено 112 тыс. тонн алюминия, в 2008-м - 112,847 тыс. тонн, а в 2009-м уже около 50 тыс. тонн, в 2010 году - 25 тыс. тонн.