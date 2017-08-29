Финальный аукцион по продаже 25% акций "Донбассэнерго" не состоится из-за отсутствия заявок

Запланированный Фондом госимущества (ФГИ) Украины на 30 августа последний аукцион по продаже 25% акций ПАО "Донбассэнерго" не состоится из-за отсутствия заявок, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Фонда.

В то же время на покупку государственного пакета акций в ЧАО "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива" (СП "УкрТВС", Киев) поступило шесть заявок, уточнили в ФГИ. Конкурс состоится в 11:00.

Ранее из-за отсутствия заявок не состоялись все запланированные аукционы по продаже 25% акций ПАО "Одессаоблэнерго" и ПАО "Сумыоблэнерго".

В то же время на 31 августа на ПФТС запланировано еще два аукциона: по продаже 25% акций ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" и ПАО "ДТЭК Днипроэнерго".

Как сообщалось, компания Ornex, входящая в группу "СКМ", приобрела на фондовой бирже ПФТС 18 августа по 25% акций ПАО "ДТЭК Захидэнерго" и ПАО "Киевэнерго". Цена 25% акций "ДТЭК Захидэнерго" составила 417,163 млн грн, что на 20% выше стартовой цены, тогда как 25% акций "Киевэнерго" были куплены по стартовой цене в 759,633 млн грн.

Помимо этого, Ornex 16 августа приобрела на аукционе ФГИ 25% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" по стартовой цене 143,8 млн грн. Торги проходили на фондовой бирже "Иннэкс".