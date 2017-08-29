Экономика

16:28 29.08.2017

Госэнергоэффективности вскоре подаст в Раду закон о применении биотоплива в бензине

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) намерено зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, регламентирующий обязательное применение биотоплива в составе бензина.

"Сегодня такой закон, соответствующий европейским директивам и нашему национальному плану действий, разработан… Этот закон в ближайшее время будет зарегистрирован в Верховной Раде", – сказал глава агентства Сергей Савчук на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По его словам, данный законопроект предусматривает, что с 1 июля 2018 года в Украине в составе бензина должно быть не менее 3-4 энергетических процента добавок биоэтанола или биодизеля, а с 1 июля 2019 года – не менее 4,8 энергетических процента.

"Это даст нам возможность замещения потребления нефтепродуктов, 95% которых импортируются, тогда как Украина имеет огромные объемы кукурузы, которую мы экспортируем только в виде сырья. В то же время другие страны из кукурузы делают биоэтанол и используют как топливо", – прокомментировал С.Савчук.

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