Автогаз скоро подешевеет примерно до 14 грн/л

Цены на оптовом рынке сжиженного углеводородного газа (СУГ, автогаз) начали снижаться в связи с ростом предложения, и в течение недели-двух можно ожидать отката розничных цен на него примерно до 14 грн/л с пиковых значений в 16-17 грн/л, считает совладелец сети АЗС "КЛО" Игорь Чернявский.

"Пик (цен) пройден. Если перед праздниками нам предлагали по $680 за тонну, то сейчас от того же поставщика мы получили предложение уже по $580 за тонну… Через неделю-две увидим цену около 14 грн/л", – сказал он на пресс-конференции "Причины подорожания сжиженного газа" в агентстве "Интерфакс-Украина".

И.Чернявский отметил, что вызванный дефицитом резкий рост цен на автогаз на украинском рынке привел к тому, что для поставщиков этот рынок стал высокопремиальным: с $20-40 за тонну премия выросла до $200-300 за тонну. Это увеличивает предложение поставок, и с одновременным сокращением спроса из-за резкого подорожания автогаза это должно достаточно быстро привести к снижению цен на него.

По мнению директора GT Group Владислава Колодяжного, стабилизация рынка произойдет к концу сентября - началу октября, а зимой цены на рынке будут примерно такими же, как и год назад.

В целом участники пресс-конференции объяснили примерно 70% подорожание автогаза с конца июля дефицитом поставок на фоне сезонного пика потребления, инфраструктурными ограничениями и работой нелегального сектора.

По их данным, рост оптовых цен в июне-августе 2017 года составил 98% – до 29 тыс. грн за тонну, розничных - 48%, до 16 грн/тонну, хотя ранее в апреле-начале июня цена упала с 21 тыс. грн до 14,5 тыс. грн за тонну.

В.Колодяжный и эксперт "Консалтинговой группы А-95" Артема Куюна оценили дефицит поставок в августе примерно в 30 тыс. тонн, или около 20% от ожидаемого потребления.

По их словам, нарастание дефицита поставок в августе обусловлено введенными российской Федеральной службой технического и экспортного контроля (ФСТЭК) ограничениями и остановкой на ремонты ряда производств в России и Беларуси, на которые приходится соответственно 50-60% и 30-40% импорта, а также отсутствием в Украине достаточных мощностей для хранения сжиженного газа.

"Резервуарная мощность по всей Украине составляет 35,4 тыс. тонн, что при объеме месячного потребления в 96 тыс. тонн зимой и 150 тыс. тонн летом соответствует всего 7-11 дням хранения", – отметил В.Колодяжный.

Он указал, что объемы внутреннего производства СУГ составляют 30-37 тыс. тонн в месяц и в последнее время также сократились на 5-7 тыс. тонн из-за проблем "Укрнафты", а мощности поставок из Беларуси ограничены 40 тыс. тонн в месяц, что без развитых альтернативных источников делают украинский рынок сильно зависимых от российских поставок.

В.Колодяжный напомнил, что потребление сжиженного газа в Украине за три года выросло в полтора раза – до 1,5 млн тонн и спрогнозировал дальнейшее его увеличение до 1,6 млн тонн в этом году и 2 млн тонн – через 3-4 года.

Для решения структурных проблем рынка эксперты предложили правительству рассмотреть возможности налогового и/или тарифного стимулирования альтернативных импортных поставок, в частности, из Казахстана и морем, дальнейшую борьбу с теневым сектором, а также наладить работу "Укрзализныци" и "дочки" "Нафтогаза Украины" "Укрспецтрансгаза", которой принадлежит 2 тыс. газовых вагонов-цистерн.

Участники пресс-конференции также высказались против излишнего административного вмешательства в работу рынка, назвав в качестве негативного примера решение о лицензировании поставщиков, перевозчиков и получателей СУГ, которое с трудом удалось перенести с 1 сентября на ноябрь этого года. По их мнению, местным органам власти следовало бы активнее бороться с теневым рынком, который разрушает здоровую конкуренцию и не позволяет инвестировать в развитие инфраструктуры, в частности хранилищ.

"Никто не будет создавать запасы и строить хранилища, если знает, что не сможет конкурировать с нелегалами. Вопрос махинаций с нефтепродуктами и сжиженным газом должен стать предметом особого внимания ГФС", - заявил А.Куюн.

"В Киеве мэрия ликвидировала 350 нелегальных газовых заправок, но большинство из них перебралось в Киевскую область. И мы видим, что в столице почти нет "сухих" станций в отличие от области", - добавил И.Чернявский.

Говоря о долгосрочных перспективах рынка автогаза в Украине, совладелец сети "КЛО" отметил, что они определяются акцизной политикой государства: при сохранении нынешней большой разницы в акцизах автогаз будет существенно дешевле бензина. В то же время он указал, что более развитые страны уже переориентируют свое стимулирование на электромобили и автомобили на водородном топливе.

По мнению А.Куюна, в перспективе ожидается мировое перепроизводство СУГ, и рынок автогаза в Украине будет расти при условии, если цена на него будет составлять до 50-60% от стоимости бензина.