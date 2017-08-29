Ущерб российских авиаперевозчиков от запрета авиасообщения между Украиной и РФ больше, чем украинских - Омелян

Авиакомпании Российской Федерации с момента запрета полетов и транзита между Украиной и РФ получили больший убыток, чем украинские авиаперевозчики, считает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Российские авиакомпании получили больше убытка, хотя пророчили наоборот. Мы видим резкий рост авиаперевозок в Украине за последние два года, т.е. за время действия эмбарго на авиасообщение с Россией и на транзит российских самолетов", - сказал он журналистам в Киеве во вторник.

В.Омелян отметил, что за это время Украина превратила международный аэропорт "Борисполь" (Киев) в хаб, и если раньше много людей летало в Москву или другие города РФ, чтобы далее лететь, например, в Азию, то теперь они летят из Киева или из других городов страны.

"У нас живой рост рынка: если средний европейский рост - это от 5% до 10%, а иногда и 3% считается хорошо, то у нас рост гораздо выше, в частности за счет внутреннего пассажира, транзитного пассажира, плюс люди начали чаще летать в Украину", - сказал министр.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко указом от 16 сентября 2015 года ввел в действие решение СНБО от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", под которые подпали российские авиакомпании. 25 сентября Кабинет министров Украины принял решение о запрете полетов в Украину этих авиакомпаний.

Уже 29 сентября стало известно, что Росавиация уведомила авиакомпании Украины о введении запрета на использование воздушного пространства РФ с 25 октября. Госавиаслужба Украины позднее уведомила РФ о прекращении транзита для всех российских самолетов через воздушное пространство Украины с 00:00 26 ноября.

Согласно данным Госавиаслужбы, аэропорты Украины в 2014 году сократили пассажиропоток на 22,3% по сравнению с 2013 годом – до 10,8 млн чел. Уже в 2015 году падение пассажиропотока украинских аэропортов замедлилось до 1,8%, или 10,7 млн человек. В 2016 году падение сменил рост пассажиропотока на 21% - почти до 13 млн пассажиров, а по итогам первого полугодия 2017 года он вырос на 34% - до 7,145 млн человек.