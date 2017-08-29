"Укрэнерго" привлекает международного советника для подачи иска против РФ

НЭК "Укрэнерго" привлекает международного советника для подачи иска против Российской Федерации в связи с незаконным захватом активов компании в результате аннексии Крыма, сообщил глава госпредприятия Всеволод Ковальчук в ходе презентации проекта инвестиционной программы на 2018 год в среду.

"Мы имеем возможность (после утверждения в начале августа Кабинетом министров финплана на 2017 год - ИФ) использовать те средства, которые мы предусматривали на этот год – примерно 1 млн грн. Этого бюджета достаточно, чтобы привлечь международного советника, который сможет начать первый этап", - сказал глава "Укрэнерго".

По его словам, на 2018 год НЭК планирует заложить в своем бюджете более 20 млн грн на обеспечение иска, в то же время на 2019 год бюджет по этой статье будет меньше.

"Это (20 млн грн - ИФ) в разы меньше, чем бюджеты других компаний в лице группы "Приват" и "Нафтогаза Украины", которые осуществляют движение в этом направлении последние два года", - отметил В.Ковальчук.

Глава "Укрэнерго уточнил, что компания уже сформировала необходимые квалификационные требования для привлечения советника и провела предварительные переговоры. При этом ценовые предложения снижены втрое по сравнению с предварительными заявками.

В.Ковальчук рассчитывает, что "Укрэнерго" дойдет до стадии вынесения промежуточного решения по иску уже к концу 2018 года.

Как сообщалось, в октябре 2016 года В,Ковальчук сообщил, что "Укрэнерго" намерено подавать иск по возмещению убытков не против государства РФ, а против новообразованного после аннексии полуострова государственного унитарного предприятия "Крымэнерго", которое эксплуатирует имущество НЭК.

Арбитражное производство группы НАК "Нафтогаз Украины" против РФ при Постоянной палате Третейского суда в Гааге начато 17 октября 2016 года. Интересы НАК представляет Covington&Burling LLP (Нью-Йорк, США).

Кроме того, Гаагский арбитраж рассматривает еще ряд подобных исков от компаний, связанных с экс-акционерами ПриватБанка, в частности, уже национализированного "ПриватБанка", "Укрнафты" и ООО "Стабил", потерявших в Крыму нефтебизнес, экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и 18 компаний, утративших в Крыму активы в сфере недвижимости.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.