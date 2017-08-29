Поступления в Пенсионный фонд от ЕСВ превысили плановый показатель на 12,7 млрд грн

Поступления в Пенсионный фонд от единого социального взноса (ЕСВ) с начала года превысили плановый показатель на 12,7 млрд грн, сообщила директор департамента пенсионного обеспечения ПФ Ирина Ковпашко.

"С начала года Пенсионный фонд получил сверхплановые 12,7 млрд грн. Это (в совокупности – ИФ) на 28,4 млн грн больше по сравнению с прошлогодними показателями", - сказала она в ходе пресс-конференции по вопросам пенсионной реформы во вторник.

И.Ковпашко также уточнила, что на 11,7 млн пенсионеров в Украине приходится 12,8 млн плательщиков ЕСВ.

Как отметил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир, после повышения уровня минимальной заработной платы до 3,2 тыс. грн официальная зарплата украинцев по состоянию на начало августа выросла на 36%, а ее ожидаемое повышение к концу года планируется на уровне 39-42%.

"Таким образом, мы аккумулировали средства в Пенсионный фонд для нашего следующего шага - повышения пенсий", - сказал он.

Как сообщалось, в апреле министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что повышение пенсий с 1 октября обойдется в дополнительных 11-12 млрд грн, которые планируется профинансировать за счет роста поступлений в ПФ.