Внешэкономбанк ждет решения НБУ для продажи украинской "дочки"

Внешэкономбанк (ВЭБ) ожидает решения Национального банка Украины (НБУ) для совершения сделки по продаже украинского Проминвестбанка, сообщил председатель ВЭБа Сергей Горьков журналистам во вторник.

"Мы ждем решение Нацбанка. Пока решения Нацбанка Украины официального нет. Регулятор должен разрешить сделку или нет. Мы находимся в состоянии, когда все заявки поданы, официального ответа мы не имеем", - сказал С.Горьков.

По его словам, сроки жестко не определены. "В этом, наверное, и проблема, что они не определены, поэтому мы находимся в ожидании. Мы считаем, что эту сделку в общем надо делать", - добавил он.

В начале августа пресс-служба Нацбанка Украины сообщала, что 14 июля в НБУ поступило письмо от представителей украинского бизнесмена, владельца и президента компании DCH Александра Ярославского, в котором было выражено намерение в будущем подать в НБУ пакет документов для согласования приобретения существенной доли участия в Проминвестбанке. По состоянию на 3 августа А.Ярославский не подавал таких документов.

Сообщалось также, что комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ 28 июля принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия в Проминвестбанке Максиму Микитасю и Павлу Фуксу. Нацбанк отмечал, что потенциальные покупатели не предоставили необходимых документов для проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины.

ПИБ основан в 1992 году. Российский ВЭБ владеет 99,7% его акций. По данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года банк занимал 13-е место по размеру активов среди 90 действовавших в стране банков.