Авиакомпания Qatar начала полеты в Украину

Авиакомпания Qatar Airways (Катар) 28 августа запустила ежедневные рейсы из Дохи в крупнейший украинский аэропорт "Борисполь" (Киев), сообщил коммерческий директор авиаперевозчика Эхаб Амин на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По его словам, длительность перелета составит 5 часов 40 минут, выполняться он будет на самолете Airbus-320 в двухклассной компоновке (120 мест эконом-класса и 12 мест бизнес-класса).

Э.Амин не уточнил средней цены перелета по маршруту Киев-Доха, но согласно данным системы бронирования авиаперевозчика полет в одну сторону обойдется примерно в EUR375.

Он отметил, что Qatar Airways рассчитывает на серьезный пассажиропоток, однако не привел абсолютных плановых показателей.

По словам Э.Амина, компания не исключает выхода на два ежедневных рейса Доха-Киев.

Он также не исключил возможности партнерства в будущем с ведущей авиакомпанией Украины ("Международные авиалинии Украины" – ИФ), а при наличии спроса – возможности выполнения полетов в другие украинские пункты.

Присутствующий на пресс-конференции министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что переговоры с компанией велись еще в 2013 году, однако тогда не были завершены.

"Именно Qatar Airways может задать новые стандарты для Украины и украинцев. Для нас крайне важен туристический потенциал. Мы должны отойти от парадигмы, что только украинцы летят из Украины куда-то: туристы прилетают к нам, бизнес прилетает к нам, люди прилетают к нам. Здесь большая миссия Qatar Airways, благодаря которой мы не только откроем Азию, но и весь мир откроет Украину", - сказал он.

В свою очередь глава аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин отметил, что аэропорт обеспечит для Qatar Airways уровень сервиса, который будет отвечать всем требованиям авиаперевозчика.

Авиакомпания Qatar Airways была основана в 1997 году, в 2017 году получила в четвертый раз награду Skytrax как лучшая авиакомпания мира. Флот компании насчитывает 200 самолетов Boeing и Airbus. В 2016 году компания разместила заказ на 350 новых самолетов и согласно ее статистике, каждые 10 дней она получает новый самолет.

Сеть компании охватывает более 150 направлений, наибольшее количество из них в Европе – 41 маршрут. В 2017-18гг, компания открывает 24 новых направления.