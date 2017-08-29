Экономика

12:52 29.08.2017

На подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов выделено 9 млрд грн

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в 2017 году на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов выделено 9 млрд грн.

"В прошлом году на подготовку к зиме было выделено 7,2 млрд грн, в этом – 9 млрд грн. Средств достаточно, полномочий достаточно на местах", - сказал он в интервью "Украинскому радио".

В.Гройсман отметил, что 15 сентября проведет селекторное совещание по вопросу подготовки к отопительному сезону.

Как сообщалось, ранее премьер заявлял, что 36,5 тыс. социальных объектов должны быть подготовлены к отопительному сезону до 1 сентября.

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Интерфакс-Украина
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