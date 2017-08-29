Кабмин пытается доказать МВФ отсутствие оснований для повышения цены на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров ведет дискуссию с Международным валютным фондом (МВФ), в ходе которой доказывает отсутствие оснований для повышения цены на природный газ для населения.

"Мы сейчас в дискуссии, мы доказываем, что объективных оснований нет. Я думаю, что мы сможем доказать свою правоту", - сказал он в интервью "Украинскому радио", отвечая на вопрос о позиции МВФ касательно позиции правительства о неповышении цен на газ.

В.Гройсман подчеркнул, что не видит объективных оснований для повышения цены на газ для населения.