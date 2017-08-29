Экономика

10:58 29.08.2017

К зиме готово 2/3 жилфонда ВСУ

Две трети жилого фонда Вооруженных сил Украины готовы к зимней эксплуатации, на половине объектов в новых частях уже завершились ремонтные работы, сообщил представитель Министерства обороны Украины Максим Праута.

"Планируется провести текущий ремонт более чем 150 объектов в новосозданных воинских частях, для чего предусмотрено финансовый ресурс в размере 16,5 млн грн. Сейчас работы полностью выполнены уже на 77 объектах", - рассказал М.Праута на брифинге во вторник в Киеве.

По его, к настоящему времени в объединенных центрах обеспечения ВСУ создан запас в 35 тыс комплектов вещевого имущества зимней номенклатуры.

"К концу сентября планируется получить от предприятий промышленности большую часть зимнего вещевого имущества, заказанного Министерством обороны Украины в этом году. Это позволит своевременно обеспечить зимней формой одежды военнослужащих, выполняющих задачи в зоне АТО и привлеченных к мероприятиям по восстановлению боеспособности на полигонах", - сказал М.Праута.

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