Экономика

09:52 29.08.2017

Порошенко определил двух кандидатов на пост главы НБУ

Президент Украины Петр Порошенко определился с двумя кандидатами на пост главы Национального банка Украины и внесет одну из кандидатур на утверждение в Верховную Раду до конца сентября, сообщила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

"До конца сентября президент внесет на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру главы Нацбанка Украины. Эта кандидатура есть, две. Банкиры ... Независимые, равноудалены от политического влияния и так далее. Эта кандидатура будет внесена до середины, даю себе люфт - до конца месяца", - сказала И.Луценко в эфире "5 канала".

Как сообщалось, глава НБУ Валерия Гонтарева в апреле сообщила о решение уйти в отставку и с 11 мая назначила исполняющим обязанности главы центробанка своего первого заместителя Якова Смолия. До настоящего момента В.Гонтарева остается в отпуске и не намерена возвращаться к работе в НБУ.

В СМИ основным кандидатом на пост главы НБУ называли главу правления Райффайзен банка Аваль Владимира Лавренчука.

В.Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.

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