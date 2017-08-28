Украина за 7 мес. увеличила экспорт электроэнергии на 43%

Украина в январе-июле 2017 года увеличила экспорт электроэнергии на 43% (на 1 млрд 58,61 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 3 млрд 518,805 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 12,9% (на 229,436 млн кВт-ч) – до 2 млрд 10,94 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу увеличились на 6,6% (на 44,719 млн кВт-ч) – до 719,708 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 784,156 млн кВт-ч против 3,702 млн кВт-ч за семь месяцев прошлого года.

В Беларусь и Россию в январе-июле прошлого и текущего годов украинская электроэнергия не экспортировалась.

При этом в июле 2017 года экспорт украинской электроэнергии составил 355,074 млн кВт-ч, что на 30,9% (на 83,79 млн кВт-ч) больше, чем в июле-2016. Это связано с возобновлением с апреля-2017 коммерческого экспорта в Молдову.

Кроме того, Украина в январе-июле 2017-го импортировала 31,76 млн кВт-ч электроэнергии (из РФ – 31,131 млн кВт-ч, Беларуси – 0,629 млн кВт-ч) против 52,741 млн кВт-ч за семь месяцев 2016-го. Импорт в январе-июле-2017 был учтен по контрактам ГП "Энергорынок" как технологическое перемещение.

Как сообщалось, Украина в январе-июле 2017 года экспортировала электроэнергию на $160,024 млн, в т.ч. в июле – на $23,673 млн. В т.ч. в Венгрию в январе-июле поставлена электроэнергия на сумму $91,277 млн, Молдову – на $34,689 млн, Польшу – на $27,157 млн, другие страны – на $6,901 млн.

Украина в 2011 году экспортировала 6,4 млрд кВт-ч электроэнергии на $399,963 млн, в 2012 – 9,7 млрд кВт-ч на $574,819 млн, в 2013 – 9,9 млрд кВт-ч на $580,195 млн, в 2014 – 8,1 млрд кВт-ч на $487,185 млн, в 2015 – 3,6 млрд кВт-ч на $150,056 млн, в 2016 – 4 млрд кВт-ч на $152,063 млн.

Новость смотреть также на сайте Энергореформа