Carlsberg Ukraine изучает причины презентации пива "Львівське" российскими компаниями на виставке в Испании

ПАО "Карлсберг Украина" (Carlsberg Ukraine, Запорожье), одна из крупнейших пивоваренных компаний в Украине, выясняет, по каким причинам пиво "Львівське" оказалось на стенде российских участников выставки в Испании.

"У нас есть предположение, что организацией стенда занимался представитель испанского дистрибьютора, который импортирует товары из стран постсоветского пространства, и который мог перепутать бренды и страны происхождения товаров по принципу маркировки кириллицей. Возможно, именно поэтому на стенде и присутствуют не только российские, но и беларуские и украинские товары", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор "Carlsberg Ukraine" Евгений Шевченко.

По его словам, в настоящее время компания проверяет данное предположение, при этом считает "недопустимым представление бренда "Львівське" без ведома его владельца и производителя – компании Carlsberg Ukraine".

Как сообщалось в СМИ, на фестивале культур мира, который проходит в городе Сантандер на севере Испании, российская делегация выставила в своем павильоне украинское пиво "1715" и "Роберт Домс" и представила их как продукты российского производства.

ПАО "Карлсберг Украина" принадлежит Carlsberg Group – одной из ведущих пивоваренных групп в мире, продукция которой продается более чем в 150 странах.

В состав группы Carlsberg в Украине входят три пивоваренных завода в Запорожье, Киеве и Львове.

Доля компании Carlsberg Ukraine на украинском рынке пива в 2016 году составила 29,9% в натуральном выражении, что на 0,3 п.п. выше, чем в 2015 году.

В стране компания представляет бренды "Львівське", Baltika, Kronenbourg 1664,"Арсенал", Tuborg, Carlsberg, "Жигулевское Запорожского Разлива", "Хмильне", "Квас Тарас", Somersby, Guinness, Harp, Warsteiner, Grimbergen, Seth&Riley's Garage и др.