ГФС выявила цех по производству фальсифицированного вина

Государственная фискальная служба (ГФС) пресекла деятельность подпольного цеха по производству вина, которое впоследствии продавали в местах отдыха на побережье Азовского моря и через сеть интернет.

Согласно сообщению на сайте ГФС, в рамках операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК сотрудники ведомства установили, что житель Запорожской области организовал подпольный цех по производству фальсифицированного вина.

"При этом в ходе производства фальсификата использовались ароматизаторы с разными фруктовыми вкусами и спирт", – уточняет ГФС.

Общее количество изъятого фальсификата ликероводочных изделий составило 21,3 тыс. литров ориентировочной стоимостью 1,7 млн грн.