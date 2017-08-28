Второй завод немецкой Leoni AG официально откроется в конце сентября в Коломые

Немецкая компания Leoni AG, имеющая в Украине завод по производству кабельных сетей для автомобилей в г.Стрый (Львовская обл.), 29 сентября планирует официально открыть второй завод в Украине в г.Коломыя (Ивано-Франковская обл.), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор завода Руслан Грэм.

"На открытие завода приглашен президент Украины Петр Порошенко", - сказал он.

Завод также будет специализироваться на производстве кабельных сетей для ведущих автобрендов, в частности для автомобилей BMW. Объем инвестиций, уже вложенных в завод, составляет EUR16 млн.

Как уточнил директор завода, осенью будет открыта первая очередь производства, а в дальнейших планах – открытие четырех очередей с увеличением количества работников и площади производства.

"В Стрые, например, общая площадь предприятия составляет 64 тыс. кв. м, а в Коломые составит 35 тыс. кв. м. Сейчас на заводе в Стрые работает более 7,5 тыс. работников, в Коломые на первом этапе планируется трудоустроить 1 тыс. работников, до 2020 года – около 5 тыс. человек", - сказал Р.Грэм.

Отвечая на вопрос о том, ощущает ли компания кадровую проблему, Р.Грэм отметил, что благодаря рекламным, маркетинговым и рекрутинговым акциям, проводимым работниками предприятия, на сегодня оба завода полностью обеспечены кадрами.

По его словам, заработная плата на новом предприятии составит около 7-8 тыс. грн.

Как сообщалось, ООО "Леони Вайеринг Системс УА" во Львовской области работает с 2003 года.

В 2016 году выручка компании составила 1,17 млрд грн (в 2015 году – 1,09 млрд грн), чистая прибыль 202,6 млн грн (247,3 млн грн).

Основанная в 1917 году компания Leoni, по ее информации – мировой лидер в области систем электропроводки и кабельных технологий. В компании работает более 82 тыс. сотрудников в 31 стране. В 2016 году продажи компании превысили EUR4,4 млрд.

Основными направлениями холдинга Leoni является производство проволоки и кабеля для различных сфер индустрии, производство жгутов, проводов и других комплектующих для автомобильной промышленности. Ключевые клиенты холдинга: General Motors, BMW, Volkswagen, Audi, Volvo, Cummins, Caterpillar.