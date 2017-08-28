"Vodafone Украина" во II кв. увеличила выручку на 6,2%, чистую прибыль – в 2,3 раза

Компания "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") по итогам апреля-июня 2017 года вышла на показатель выручки 2,9 млрд грн, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Согласно пресс-релизу оператора, благодаря расширению 3G-покрытия и улучшению качества data-услуг, "Vodafone Украина" во втором квартале вдвое увеличила доходы от передачи данных – до 908 млн грн.

Абонентская база "Vodafone Украина" по результатам второго квартала составила 20,8 млн абонентов.

Показатель OIBDA во втором квартале увеличился на 53% по отношению к аналогичному периоду 2016 года и достиг 1,3 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась на 13,4 п.п.

Кроме того, за отчетный период Vodafone Украина" увеличила чистую прибыль в 2,3 раза - до 0,5 млрд грн.

Капитальные инвестиции удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,2 млрд грн.

"Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. Ко второму полугодию 2017 года обслуживал в Украине около 20,8 млн абонентов. У оператора - около 500 магазинов по всей стране.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. (Нидерланды) и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT.