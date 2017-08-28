Авдеевка не зависит от поставок электроэнергии с неподконтрольной территории, такая же задача поставлена и по газоснабжению – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Авдеевка (Донецкая область) более не зависит от поставок электроэнергии с неподконтрольной властям Украины территории Донбасса, и такое же задание поставлено в вопросе газоснабжения города.

"По моему поручению были сделаны инвестиционные проекты, и на сегодняшний день Авдеевка не зависит от энергоснабжения с оккупированной территории", - сказал он в Покровске в ходе торжественных мероприятий, приуроченных к открытию трех опорных школ в н.п.Покровск, Часовой Яр и Дружковка Донецкой области.

При этом П.Порошенко добавил, что сейчас стоит задача сделать Авдеевку независимой от газоснабжения с неподконтрольной территории.

"Я держу этот вопрос на контроле и в ближайшее время, я надеюсь, и эта задача будет выполнена", - сказал президент.