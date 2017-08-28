Глава Proton Energy отрицает обвинения в искусственном подорожании автогаза

Основной причиной резкого подорожания автогаза в Украине в августе стал его дефицит в традиционных источниках поставок: России, Беларуси и Польше, заявил глава компании Proton Energy Group S.A. (Швейцария), являющейся крупнейшим оптовым поставщиком этой продукции, Нисан Моисеев.

"Украинский кризис подхлестнули и сугубо внутренние факторы: это сезонный рост потребления, нехватка подвижного состава. Отдельная тема – хранилища. При пиковом потреблении 150 тыс. тонн в месяц резервуарный парк всего 40 тыс. тонн", – сказал он в интервью профильному изданию EnKorr, опубликованном в понедельник.

Н.Моисеев пояснил, что в период низких цен можно было бы делать запас и плавно проходить пик потребления, однако нехватка хранилищ предопределяет дороговизну услуг по хранению и рискованность создания запасов.

По его словам, дефицит автогаза в перечисленных странах из-за остановки ряда заводов на сезонные ремонты вызвал рост цен в Европе и Черноморском регионе на 10-15%.

"Все эти факторы вызвали кризис прошлым летом, но сейчас все проходит острее, поскольку потребление за год снова выросло, стране надо больше газа, а его нет", – считает глава Proton Energy.

Он уточнил, что, даже имея долгосрочные контракты с "Роснефтью", компания в первой половине августа недополучила оговоренные объемы, однако по итогам месяца это отставание от графика поставок должно быть ликвидировано.

Н.Моисеев отверг обвинения Proton Energy в монополизме и злоупотреблении им для искусственного подорожания автогаза на украинском рынке. По его словам, компания ежемесячно продает на границе 36 тыс. тонн газа на границе ведущим украинским игрокам, а еще 4 тыс. тонн поставляет дочерней компании "Глуско-Украина", тогда как объем продаж в августе в Украине оценивается примерно в 130 тыс. тонн, а при отсутствии дефицита – в 150 тыс. тонн.

Он уточнил, что "Глуско-Украина", в свою очередь, 2,2 тыс. тонн перепродаст по терм-контрактам другим сетям.

Н.Моисеев также утверждает, что механизм ценообразования на продаваемые компанией на оптовом рынке 36 тыс. тонн сжиженного газа был прописан еще в феврале и строится по формуле на основе котировок агентства Argus. "В августе, когда на внутреннем рынке оптовая стоимость газа превысила $1100/тонна, мы поставляем пропан-бутан нашим контрагентам в среднем по $635/тонн с учетом акциза и НДС", – сказал он.

По его словам, "Глуско-Украина" на розничном рынке также ориентируется на котировки Argus, согласно которым ее пиковые цены составляли 15,35 грн/л, а на прошлой неделе снизились до 14,95 грн/л.

Глава Proton Energy также отметил, что за 7 месяцев 2017 года объемы импорта российского автогаза на украинский рынок составили 365 тыс. тонн против 395 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года, а его доля в импорте снизилась с 71% до 58%.

Как сообщалось, розничные цены на сжиженный углеводородный газ в Украине в период с 14 по 21 августа 2017 года выросли на 25,6% или на 2,9 грн/литр – до 14,3 грн/литр, а спустя неделю достигли 16-17 грн/литр.

Glusco Energy S.A. входит в группу компаний Proton Energy Group S.A. и выкупила у "Роснефти" сеть автозаправочных станций (АЗС) в Украине, состояющую из 141 объекта в 12 областях Украины под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой Гепард", "Смайл".