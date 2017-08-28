ЕЦБ впервые оштрафовал банк за нарушение норматива краткосрочной ликвидности LCR

Подразделение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по надзору за банковской деятельностью впервые оштрафовало банк за нарушение норматива краткосрочной ликвидности LCR, введенного после финансового кризиса в целях стабилизации отрасли.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, штраф в размере 2,5 млн евро взыскан с ирландского банка Permanent TSB (PTSB).

В отдельном пресс-релизе PTSB признает, что не соблюдал норматив LCR в период с октября 2015 года по апрель 2016 года из-за неправильного толкования изменений в регулировании.

"Фактический уровень ликвидности группы не ухудшался ни в один из моментов в течение этого периода", - подчеркивает PTSB.

Полномочия надзорного органа в банковском секторе еврозоны переданы ЕЦБ в конце 2014 года, за прошедшее время PTSB - первый банк валютного блока, оштрафованный ЕЦБ за подобные нарушения.

Мировой финансовый кризис и крах рынка недвижимости подорвали банковский сектор Ирландии, однако многие банки, включая Allied Irish и Bank of Ireland, успешно завершили процесс восстановления. Однако PTSB, основным акционером которого является правительство Ирландии, по-прежнему испытывает трудности из-за высокого уровня проблемных кредитов, отмечают местные издания.

Базельский норматив LCR рассчитывается как отношение высоколиквидных активов банков к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней. В еврозоне норматив вводится постепенно: в 2015 году соответствующий коэффициент должен был быть не ниже 60%, в 2016 году - 70%, в 2017 году - 80%, с 2018 года - 100%.